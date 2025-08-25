Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco steigt am Mittag
Die Aktie von Tesco zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,27 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 4,27 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,28 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,28 GBP. Bisher wurden heute 2.113.453 Tesco-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,32 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 1,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 37,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,140 GBP aus. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,272 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen