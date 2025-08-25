DAX24.184 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.368 ±0,0%
Notierung im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco steigt am Mittag

26.08.25 12:05 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco steigt am Mittag

Die Aktie von Tesco zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,27 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,92 EUR -0,06 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 4,27 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,28 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,28 GBP. Bisher wurden heute 2.113.453 Tesco-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,32 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 1,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 37,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,140 GBP aus. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,272 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
