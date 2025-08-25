Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,30 GBP zu.

Um 15:53 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,30 GBP nach oben. Bei 4,33 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,28 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.158.648 Tesco-Aktien.

Bei 4,33 GBP markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,140 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,272 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

