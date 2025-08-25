Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 4,30 GBP abwärts.
Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,30 GBP nach. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,27 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,33 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 971.798 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 4,33 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,65 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 38,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,140 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,272 GBP je Tesco-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
