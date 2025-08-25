Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco fällt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,27 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 4,27 GBP abwärts. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,26 GBP nach. Mit einem Wert von 4,33 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 2.287.289 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,33 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 27,26 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,272 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
