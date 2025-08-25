DAX23.990 -0,7%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.540 +0,3%Nas21.569 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,65 +0,6%Gold3.386 -0,2%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco fällt am Mittwochnachmittag

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 4,27 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,98 EUR -0,07 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 4,27 GBP abwärts. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,26 GBP nach. Mit einem Wert von 4,33 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 2.287.289 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,33 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 27,26 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,272 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

