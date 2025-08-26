Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 4,30 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 4,30 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,30 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,33 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 140.320 Tesco-Aktien.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,33 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,64 Prozent. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 27,86 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,140 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2026 wird am 02.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,272 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

