Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,8 Prozent auf 4,20 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 4,20 GBP nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,17 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,29 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.176.378 Tesco-Aktien.
Am 27.08.2025 markierte das Papier bei 4,33 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 3,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 26,05 Prozent wieder erreichen.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,140 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.
Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,272 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen