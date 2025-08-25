Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,8 Prozent auf 4,20 GBP ab.

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 4,20 GBP nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,17 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,29 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.176.378 Tesco-Aktien.

Am 27.08.2025 markierte das Papier bei 4,33 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 3,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 26,05 Prozent wieder erreichen.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,140 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,272 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach