Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco büßt am Donnerstagnachmittag ein
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,22 GBP abwärts.
Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 4,22 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,17 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,29 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.581.725 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 27.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,33 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 2,49 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 26,54 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,140 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.
Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.10.2026 dürfte Tesco die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,272 GBP je Tesco-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
