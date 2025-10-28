Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco fällt am Dienstagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,51 GBP.
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 4,51 GBP. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,50 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,61 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.679.700 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,61 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.
