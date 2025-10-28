DAX24.311 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
Aktie im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

28.10.25 16:08 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP.

Die Tesco-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,50 GBP. Bei 4,61 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 4.251.106 Tesco-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 4,61 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,21 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 46,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

