Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,61 GBP zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,61 GBP zu. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,61 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,61 GBP. Zuletzt wurden via London 159.518 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,61 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,00 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 32,73 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,282 GBP je Aktie belaufen.

