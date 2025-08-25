Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Tesco

Die Aktie von Tesco hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Tesco-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,23 GBP.

Mit einem Wert von 4,23 GBP bewegte sich die Tesco-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 4,23 GBP. Bei 4,21 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,22 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 900.792 Aktien.

Bei 4,33 GBP markierte der Titel am 27.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 26,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,272 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach