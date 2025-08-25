Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Tesco zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 4,24 GBP.
Um 15:53 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,24 GBP. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,24 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,22 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.255.251 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,33 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 26,78 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,140 GBP. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,272 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
