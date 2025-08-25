Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Freitagnachmittag fester

Kurs der Tesco

Die Aktie von Tesco zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 4,24 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,24 GBP. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,24 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,22 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.255.251 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,33 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 26,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,140 GBP. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,272 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach