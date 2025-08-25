DAX23.973 -0,3%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.425 -0,5%Nas21.422 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.438 +0,6%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Freitagnachmittag fester

29.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Tesco zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 4,24 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,24 GBP. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,24 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,22 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.255.251 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,33 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,10 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 26,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,140 GBP. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,272 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

