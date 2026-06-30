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Analysten-Einschätzungen

Tesla-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

30.06.26 22:30 Uhr
Tesla-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Tesla-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
369,75 EUR 9,65 EUR 2,68%
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Die Tesla-Aktie wurde im Juni 2026 von 7 Experten analysiert.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Tesla-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Tesla ein Kursziel von 396,29 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 24,31 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 420,60 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG465,00 USD10,5630.06.2026
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD12,9324.06.2026
UBS AG364,00 USD-13,4623.06.2026
Jefferies & Company Inc.375,00 USD-10,8422.06.2026
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD12,9305.06.2026
JP Morgan Chase & Co.145,00 USD-65,5303.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: John Keeble/Getty Images

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Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
30.06.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2026Tesla NeutralUBS AG
22.06.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
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23.06.2026Tesla NeutralUBS AG
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05.06.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
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03.06.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG

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