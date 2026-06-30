Analysten-Einschätzungen

Tesla-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

30.06.26 22:30 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Tesla-Aktie im abgelaufenen Monat.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Tesla 369,75 EUR 9,65 EUR 2,68% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie wurde im Juni 2026 von 7 Experten analysiert. 1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Tesla-Aktie für einen Verkauf. Im Durchschnitt sehen die Analysten für Tesla ein Kursziel von 396,29 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 24,31 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 420,60 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 465,00 USD 10,56 30.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 475,00 USD 12,93 24.06.2026 UBS AG 364,00 USD -13,46 23.06.2026 Jefferies & Company Inc. 375,00 USD -10,84 22.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 475,00 USD 12,93 05.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 145,00 USD -65,53 03.06.2026 Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: John Keeble/Getty Images