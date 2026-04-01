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Heute im FokusHoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- AIXTRON mit Wandelanleihe -- Allbirds, Tesla im Fokus
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