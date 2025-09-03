DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.651 -0,2%Euro1,1652 -0,1%Öl67,26 -0,2%Gold3.524 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street letztlich uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave im Fokus
Top News
Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren
Tesla-Aktie unter Beschuss: Verspätete Unfallberichte - Tesla im Visier der US-Behörden Tesla-Aktie unter Beschuss: Verspätete Unfallberichte - Tesla im Visier der US-Behörden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!