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Heute im FokusHoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Wall Street letztlich höher -- Netflix-Zahlen überzeugen -- AIXTRON, Him & Hers, Daikin, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
CoreWeave steckt Milliarden in KI-Ausbau. DocMorris-Zahlen treiben Redcare an. EU legt Google Vorgaben zur Offenlegung von Suchdaten vor. Gewinn von Pepsico höher als erwartet. KI treibt Tech-Allianzen an: Diese Partnerschaften bewegen die Branche. Zalando-Betriebsrat fordert Antworten zur Standort-Zukunft von Erfurt. BASF: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus.
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