Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

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Heute im Fokus

Tesla will Produktion ankurbeln. EU nimmt Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft ins Visier. adidas: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde. Cathie Wood greift bei Cerebras zu. Aktien von NVIDIA, Amazon, Microsoft & Co: Ist der Rücksetzer der Magnificent Seven ein Warnsignal? Google verliert wohl zwei weitere KI-Talente an Anthropic.