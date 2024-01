Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 248,48 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Tesla-Aktie um 01:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 248,48 USD. Bei 255,19 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 247,43 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 100.891.578 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,45 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 144,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 223,33 USD angegeben.

Am 18.10.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent auf 23.350,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,06 USD im Jahr 2023 aus.

