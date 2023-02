Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel Tesla 161,42 EUR

Bei der Tesla-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 159,16 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 159,94 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,28 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.166 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 54,54 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 96,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 390,09 USD.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com