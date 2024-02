Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Tesla zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 190,99 USD.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,0 Prozent auf 190,99 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 260.724 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. 56,70 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 152,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Mit Abgaben von 20,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 215,78 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Tesla am 17.04.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Cybertruck geht auf Abenteuer in China - Tesla startet Tournee

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie mit Abschlägen: Zahlung von 56 Milliarden Dollar an Musk laut Gericht nicht rechtens

BYD erhöht den Druck auf NASDAQ-Titel Tesla: BYD investiert zweistelligen Milliardenbetrag in Smart Car-Technology