Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag billiger

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 175,40 USD ab.

Die Tesla-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 175,40 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 174,10 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,20 USD. Bisher wurden heute 2.222.742 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 20.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 299,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,63 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 152,37 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 202,88 USD.

Tesla gewährte am 24.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 17.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,87 USD je Tesla-Aktie belaufen.

