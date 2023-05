Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 149,00 EUR

Die Tesla-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 162,63 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 160,27 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 163,22 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 20.855.630 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 318,50 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 48,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 101,82 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 382,45 USD an.

Am 19.04.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.329,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,45 USD je Aktie aus.

