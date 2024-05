Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 182,70 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 182,70 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 180,45 USD. Mit einem Wert von 181,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.542.473 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,81 Prozent. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 31,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 170,11 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,30 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 17.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,47 USD fest.

