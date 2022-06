Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 698,60 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 709,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 711,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 708,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 1.265 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 34,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 473,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 49,88 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 850,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.04.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 18.756,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.389,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.07.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,19 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

