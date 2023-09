Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 256,90 USD abwärts.

Um 12:03 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 256,90 USD ab. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 349.300 Stück gehandelt.

Bei 313,80 USD erreichte der Titel am 22.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,15 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 60,37 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,56 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,91 USD gegenüber 0,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.927,00 USD – ein Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 16.934,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 18.10.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

