Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Nachmittag ab

Tesla im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 252,18 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 252,18 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 251,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 26.837.306 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 313,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2022). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 19,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 59,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,56 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 19.07.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 USD, nach 0,76 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.927,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

