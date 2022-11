Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 233,50 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 231,90 EUR zu. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 231,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 231,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 2.080 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,58 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Abschläge von 20,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 442,08 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 21.454,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.757,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 6,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

