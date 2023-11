Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 201,55 USD.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 201,55 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 69.534 Stück.

Bei 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 48,49 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 234,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 18.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.350,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.454,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,94 USD im Jahr 2024 aus.

