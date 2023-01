Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Montagmittag stark

Aktien in diesem Artikel Tesla 118,70 EUR

5,76% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,6 Prozent auf 118,56 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 118,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78.322 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 66,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (98,00 EUR). Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 20,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 432,27 USD aus.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 21.454,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla plant Expansion in die Türkei

Eine Million Dollar auf den Tisch gelegt: Das ist das Auto, das Elon Musk beeindruckte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images