Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Nachmittag stark

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,3 Prozent auf 119,36 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 119,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 117,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 133.889 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 357,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 66,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,80 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 432,27 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

