Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Tesla. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Tesla-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 248,71 USD.

Die Tesla-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 248,71 USD an der Tafel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 336.600 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 223,33 USD für die Tesla-Aktie.

Am 18.10.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 23.350,00 USD gegenüber 21.454,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

