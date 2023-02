Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger decken sich am Mittag mit Tesla ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 169,26 EUR

Um 12:22 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 168,96 EUR nach oben. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 170,00 EUR zu. Bei 167,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.901 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 350,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (96,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 390,09 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla veröffentlichte am 25.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.04.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 4,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Neuartige Chatbots wie ChatGPT & Co.: Droht Google sein Monopol am Suchmaschinenmarkt zu verlieren?

Oxfam-Bericht: Elon Musk zahlt weniger Steuern als ein Ladenbesitzer in Uganda

EU-Kommissar fordert von Twitter-Chef Elon Musk Einhaltung der Digital-Vorgaben

