Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 187,43 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 187,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 319.589 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 59,68 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.04.2023 Kursverluste bis auf 152,37 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 215,78 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 24.01.2024 vor. Das EPS lag bei 0,71 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren.

Voraussichtlich am 17.04.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 3,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Produktion von Teslas neuem Kompaktmodell soll 2025 starten

BYD-Aktie: BYD plant Produktionsstätte in Ungarn - Tor zu europäischem Markt

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag