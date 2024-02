Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag höher

Kurs der Tesla

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 174,62 EUR.

Das Papier von Tesla konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 174,62 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,98 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,28 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 10.277 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 267,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 53,10 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 21,12 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 215,78 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 24.01.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 17.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,12 USD im Jahr 2024 aus.

