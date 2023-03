Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,82 EUR

Die Tesla-Aktie wies um 04:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 181,60 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 174,60 EUR nach. Mit einem Wert von 180,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 269.061 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 48,13 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,30 EUR ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 88,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 383,91 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 25.01.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 4,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

