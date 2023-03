Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Tesla 180,94 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 180,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 179,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.435 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,50 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR. Abschläge von 87,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 383,91 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 25.01.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert.

Voraussichtlich am 24.04.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

