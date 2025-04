Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag tiefer

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 262,57 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 262,57 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 251,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6.515.422 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 86,05 Prozent wieder erreichen. Bei 138,82 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 239,29 USD.

Tesla ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 25,71 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,15 Prozent gesteigert.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,74 USD je Tesla-Aktie.

