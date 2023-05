Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 148,16 EUR

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 162,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.315 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (318,50 USD) erklomm das Papier am 05.05.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,06 Prozent. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 59,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 382,45 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,07 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.329,00 USD im Vergleich zu 18.756,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,45 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

