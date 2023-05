Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Tesla 145,28 EUR

Um 16:08 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 163,99 USD. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 165,49 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 24.530.717 Tesla-Aktien.

Bei 318,50 USD erreichte der Titel am 05.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 382,45 USD.

Am 19.04.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,38 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,45 USD fest.

