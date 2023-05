Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 148,16 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 147,90 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 147,00 EUR. Bei 147,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11.797 Tesla-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 316,75 EUR erreichte der Titel am 22.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 53,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 53,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 382,45 USD.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

