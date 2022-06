Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagvormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Tesla 695,70 EUR

-1,09% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 02.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 693,90 EUR nach. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 692,10 EUR. Mit einem Wert von 692,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 549 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 35,75 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2021 bei 473,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 831,82 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 20.04.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.756,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 25.07.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,19 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Abwärtstrend: Setzt sich der Kursrutsch bis auf 540 US-Dollar fort?

Wie Experten die Tesla-Aktie im Mai einstuften

Blaupause? So lief es für die Amazon-Aktie nach den vergangenen Aktiensplits

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com