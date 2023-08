Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Kurseinbußen

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,6 Prozent auf 254,19 USD ab.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 254,19 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 583.421 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,79 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 59,94 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 245,56 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 24.927,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.934,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,40 USD je Aktie.

