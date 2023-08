Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 257,30 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 1,4 Prozent auf 257,30 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 254,03 USD. Bei 255,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 20.515.540 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 314,67 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,30 Prozent. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 60,43 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,56 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,40 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

