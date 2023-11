Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Tesla

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 211,15 USD zu.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,29 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 51,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 234,00 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 18.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,05 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,94 USD je Aktie belaufen.

