Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag mit Einbußen

Um 12:22 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 113,74 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 110,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 241.484 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 357,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 16,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 432,27 USD.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.454,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 13.757,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,04 USD je Tesla-Aktie.

