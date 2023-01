Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel Tesla 102,00 EUR

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 11,1 Prozent auf 105,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 105,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 453.741 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 357,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 70,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 98,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 7,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 430,00 USD.

Am 19.10.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.454,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 24.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

