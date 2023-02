Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Mittag

Flexiblere Preispolitik

2023 begann für Tesla-Fahrer mit erfreulichen Nachrichten, reduzierte der EV-Pionier doch sowohl die Preise für einige Modelle, als auch den Tarif an den Ladesäulen. Jedoch hat Tesla vor wenigen Tagen die Kosten an der Superchargern wieder um bis zu 25 Prozent erhöht. Die zunehmende Preisvolatilität deutet an, dass Tesla mit seinen Ladesäulen eine neue Strategie fährt.