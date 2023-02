Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,50 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,3 Prozent auf 168,98 EUR. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 168,62 EUR. Mit einem Wert von 169,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.041 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 350,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 51,74 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 75,47 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 390,09 USD.

Am 25.01.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.04.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Chefdesigner im Podcast: Cybertruck "aus gestalterischer Sicht" grundsätzlich fertig - Produktion dürfte bald starten

Nach Musk-Übernahme: Twitter leistet erste Zinszahlung an Bankenkonsortium

Strompreise explodieren: Alternative zu Elektroautos? Bio-CNG überzeugt mit guter Umweltbilanz

