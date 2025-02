Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla knickt am Nachmittag ein

Tesla im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,8 Prozent auf 380,95 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,8 Prozent auf 380,95 USD ab. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 380,05 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 386,22 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.246.972 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 63,56 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 277,71 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 29.01.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 25,71 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 29.04.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,01 USD je Aktie.

