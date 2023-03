Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Tesla 182,96 EUR

1,75% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla legte um 12:21 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,3 Prozent auf 195,21 USD. Bisher wurden heute 814.889 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 384,29 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 49,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 91,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 383,91 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 25.01.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 24.04.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktien: So viel Geld hat Elon Musk 2022 gespendet

Michael Burry: Der Mann, der in der Finanzkrise gewann

Tesla-Aktie an der NASDAQ tiefrot: Tesla will Preis für E-Autos halbieren - Investorentag bringt wenig Neues

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images